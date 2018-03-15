Злоумышленник под угрозой применения насилия потребовал у подростка денежные средства...

«В Нагорном районе полицейские задержали 21-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в вымогательстве у школьника», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по Нагорному району обратился 45-летний житель Москвы. По его словам, на Чонгарском бульваре неизвестный мужчина под угрозой применения насилия потребовал у его несовершеннолетнего сына денежные средства.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮАО в момент передачи денежных средств подозреваемый был задержан.По данному факту дознанием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Также полицейскими установлено, что подозреваемый, действуя совместно с другими неустановленными лицами, неоднократно высказывал в адрес потерпевшего и других учащихся школы требования о передаче ему денежных средств, угрожая расправой.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление местонахождения и задержания его соучастников.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22