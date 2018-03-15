Ученые из Великобритании и Финляндии получили новый материал,
белизна которого ярче, чем у любого искусственного красителя. Создать такое
необычное вещество им помогли жуки обитающие в Юго-Восточной Азии.
Ученые из Великобритании и Финляндии получили новый материал,
белизна которого ярче, чем у любого искусственного красителя. Создать такое
необычное вещество им помогли жуки обитающие в Юго-Восточной Азии.
Специалисты воспроизвели хитиновую структуру панциря пластинчатоусого
насекомого рода Cyphochilus, что позволило создать пленку с очень высокой отражающей способностью. Изучив необычные покровы, подаренную жукам природой, ученые выяснили, каким образом они так эффективно рассеивают фотоны разной длины волны, тем самым
обеспечивая белизну. Получившийся материал оказался чрезвычайно тонким, легким и
абсолютно безвредным, что в дальнейшем позволит использовать его в пищевой
промышленности.
Пленка создана на основе
целлюлозы, она пропускает не больше 25 процентов попадающего
на нее света при толщине в 10 микрометров, то есть сотую долю миллиметра. Если
же ее толщина составляет 150 микрометров, она отражает свет в десятки раз
эффективнее обычной бумаги, сообщается на сайте Кембриджского университета.
Добавим, что год назад был
создан "самый черный
материал" в мире Vantablack. Он настолько темный, что человеческий
глаз практически неспособен его воспринимать. Vantablack совсем не отражает
свет, поэтому, покрытые им предметы, глаз
перестает различать как трехмерные формы. Создатели чудо-вещества заявляют, что
люди, смотрящие на материал, испытывают некоторую степень замешательства, а
другие вообще говорят, что при просмотре на Vantablack видят не физический
объект, а скорее какую-то бездонную черную дыру.