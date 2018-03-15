Ученые из Великобритании и Финляндии получили новый материал, белизна которого ярче, чем у любого искусственного красителя. Создать такое необычное вещество им помогли жуки обитающие в Юго-Восточной Азии.

Ученые из Великобритании и Финляндии получили новый материал,белизна которого ярче, чем у любого искусственного красителя. Создать такоенеобычное вещество им помогли жуки обитающие в Юго-Восточной Азии.Специалисты воспроизвели хитиновую структуру панциря пластинчатоусогонасекомого рода Cyphochilus, что позволило создать пленку с очень высокой отражающей способностью. Изучив необычные покровы, подаренную жукам природой, ученые выяснили, каким образом они так эффективно рассеивают фотоны разной длины волны, тем самымобеспечивая белизну. Получившийся материал оказался чрезвычайно тонким, легким иабсолютно безвредным, что в дальнейшем позволит использовать его в пищевойпромышленности.Пленка создана на основецеллюлозы, она пропускает не больше 25 процентов попадающегона нее света при толщине в 10 микрометров, то есть сотую долю миллиметра. Еслиже ее толщина составляет 150 микрометров, она отражает свет в десятки разэффективнее обычной бумаги, сообщается на сайте Кембриджского университета.Добавим, что год назад былсоздан "самый черныйматериал" в мире Vantablack. Он настолько темный, что человеческийглаз практически неспособен его воспринимать. Vantablack совсем не отражаетсвет, поэтому, покрытые им предметы, глазперестает различать как трехмерные формы. Создатели чудо-вещества заявляют, чтолюди, смотрящие на материал, испытывают некоторую степень замешательства, адругие вообще говорят, что при просмотре на Vantablack видят не физическийобъект, а скорее какую-то бездонную черную дыру.