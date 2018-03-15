В случае высокого подъема воды в зоны подтопления могут попасть 22 населённых пункта в 13 муниципальных образованиях, где проживает более 5 тысяч человек.

Спасатели готовятся к половодью. В случае высокого подъема воды в зоны подтопления могут попасть 22 населённых пункта в 13 муниципальных образованиях, где проживает более 5 тысяч человек.32 населённых пункта в 4 муниципальных образованиях подвержены отрезанию. В основном это Вязниковский и Муромский районы.Для обеспечения безопасной перевозки населения на подтапливаемых и отрезаемых участках в ходе половодья спланирована работа лодочных переправ. На случай проведения эвакуационных мероприятий к развёртыванию готовы 63 пункта временного размещения населения.Органами местного самоуправления проводятся (и уже во многом проведены) мероприятия, направленные на решение вопросов защиты и жизнеобеспечения населения, которое может оказаться в зоне подтопления или отрезания от основных территорий.В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в ходе весеннего половодья спланирован и проводится комплекс инженерных мероприятий, таких как распиловка льда, чернение льда. Организованы и проводятся мероприятия по обеспечению безопасности функционирования гидротехнических сооружений.При осложнении оперативной обстановки спланирована работа межведомственного оперативного штаба ликвидации ЧС.