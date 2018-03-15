В подмосковном Королеве задержана банда автомошенников. По данным следователей, преступники целенаправленно наносили повреждения собственному автомобилю, а затем инсценировали аварии на дороге.

В подмосковном Королеве задержана банда автомошенников. По данным следователей, преступники целенаправленно наносили повреждения собственному автомобилю, а затем инсценировали аварии на дороге.Водителям, которые попадали в эту ловушку, предлагали решить вопрос на месте без сотрудников ГИБДД и вымогали деньги."В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали фигурантов в момент подготовки к совершению очередного преступления. Изъяты автомобили иностранного и отечественного производства, 7 мобильных телефонов, 4 радиостанции, сим-карты, предположительно использовавшиеся при совершении преступлений", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Троих задержанных уже поместили под стражу. Следователи выясняют, сколько человек они успели обмануть по такой схеме.