Домашняя арена лондонского Челси стадион Стэмфорд Бридж будет реконструирован. Последнее препятствие, мешавшее обновлению сооружения, устранено.

Домашняя арена лондонского "Челси" стадион "Стэмфорд Бридж" будет реконструирован. Последнее препятствие, мешавшее обновлению сооружения, устранено.Реконструкция "Стэмфорд Брид" с увеличением вместимости трибун в полтора раза, не могла начаться из проживающей по соседству семьи Крэссуэйт. Эта лондонская семья считала, что увеличение трибун отразится на освещенности их квартиры и не девала согласия на реконструкцию. Но руководителя клуба удалось договориться с семьей Крэссуэйт, и все препятствия, мешавшие ремонту, сняты.Реконструкция "Стэмфорд Бридж" начнется в 2020 году и продлится четыре года. В этот период "Челси" будет принимать соперников на "Уэмбли".