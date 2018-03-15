Действия России, в том числе инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, представляют вызов для Североатлантического альянса.

Действия России, в том числе инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, представляют вызов для Североатлантического альянса.Об этом, как передает ТАСС, мировую общественность известил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, назвавший происшедшее в Великобритании неприемлемым для цивилизованного мира.По словам Столтенберга, применение нервно-паралитического вещества является первым подобным случаем на территории союзника НАТО с момента основания организации.Выступая на специальной пресс-конференции в Брюсселе, он отметил, что все страны, входящие в Североатлантический союз, согласились, что отравление бывшего полковника ГРУ и его дочери стало нарушением международных норм и соглашений.Руководитель НАТО заявил, что его организация не хочет новой холодной войны с Россией и считают, что гонка вооружений никому не выгодна, но вместе с тем заверил общественность в том, что альянс выкажет всемерную политическую поддержку Великобритании и поможет в расследовании нападения.Ранее министр иностранных дело Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство не передаст России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра в Солсбери без видимых телесных повреждений.Их экстренно госпитализировали в больницу города в состоянии тяжёлого отравления редким нервно-паралитическим веществом. Оба оказались в реанимации в состоянии комы. Всего в результате инцидента пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества, которое впоследствии было идентифицировано как боевое отравляющее вещество класса "Новичок". Власти Британии квалифицировали отравление Скрипаля как покушение на убийство.В мае 1987 года советский химик Андрей Железняков проводил испытания с веществом «Новичок-5» (А-232) в лаборатории Московского государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГНИИХТЭОС). Во время испытаний небольшое количество активного вещества попало в воздух. У Железнякова сразу же начали проявляться симптомы отравления: головокружение, шум в ушах, сыпь и галлюцинации, затем Железняков потерял сознание. Он очнулся только через десять дней. Несмотря на быстрое и интенсивное лечение, он начал терять способность ходить, развивалось хроническое ослабление рук, гепатит с последующим циррозом, эпилепсия, депрессия, неспособность читать и концентрироваться. Железняков умер в 1992 году.Есть основания предполагать, что "Новичок" был использован для убийства Ивана Кивелиди в 1995 году, крупного банкира и создателя общественного объединения «Круглый стол бизнеса России». Следствие установило, что он был отравлен ядом, который был нанесён на телефонную трубку в кабинете Кивелиди. От него же погибла секретарша (она не прикасалась к трубке, а только вытирала пыль в кабинете начальника), а по некоторым данным, и патологоанатом, вскрывавший тело Кивелиди.Яд был синтезирован в филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в Шиханах. Там же, по свидетельствам одного из разработчиков яда, Вила Мирзаянова, испытывались "Новички". По информации следствия, химик, работавший на заводе, продал вещество организаторам преступления. Убийца и предполагаемый заказчик, бизнес-партнер Кивелиди Владимир Хуцешвили, получили длительные сроки заключения.