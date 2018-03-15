Старшая дочь Олега Табакова наплевательски отнеслась к похоронам артиста. Наследница пропустила траурную церемонию.

Старшая дочь Олега Табакова наплевательски отнеслась к похоронам артиста. Наследница пропустила траурную церемонию."Дочь Александра от первого брака и бывшая супруга Людмила Крылова на церемонию не пришли. "Александра ему не простила", – шептались в публике", – пишет сайт газетыНарод предположил, что женщины не простили Табакову уход из семьи. Роман Олега Павловича с Мариной Зудиной начался в то время, когда актер еще был женат. Отношения Табакова с молодой артисткой длились несколько лет. В итоге актер оставил жену с двумя детьми и женился на Марине. Старшей дочери Олега Павловича на тот момент было 29 лет. По слухам, она не общалась с отцом несколько лет.При этом сын Табакова от первого брака Антон, живущий во Франции, зла на артиста не держит. Он был с отцом во время болезни актера и провожал его в последний путь."Мама и Саша обижены не потому, что это случилось. Они обижены тем, как это случилось. После развода родителей я тоже не общался с отцом. Посмотрев на ситуацию со стороны, понял, что это выглядит, как "назло маме отморожу себе нос". Я обиды быстро забываю, пытаюсь думать о хорошем. Мне так легче существовать. А мама... Она живет с нами. Ее женское счастье – дети и внуки", – пояснил в одном из интервью Антон.Напомним, Олег Табаков умер 12 марта. Ему было 82 года. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище. Могила актера расположена на Центральной аллее рядом с последними пристанищами Леонида Броневого и Владимира Зельдина.