Россияне, находящиеся в санкционных списках США и Евросоюза, не могут вложить деньги в криптовалютный проект Telegram Open Network, создаваемый на базе мессенджера Telegram его основателем Павлом Дуровым. Запрет касается и тех, кто проживает на находящихся под международными санкциями территориях, включая Крым.

Россияне, находящиеся в санкционных списках США и Евросоюза, не могут вложить деньги в криптовалютный проект Telegram Open Network, создаваемый на базе мессенджера Telegram его основателем Павлом Дуровым. Запрет касается и тех, кто проживает на находящихся под международными санкциями территориях — это Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.Об этом пишет РБК со ссылкой на документ проекта TON — стандартную форму договора о покупке криптовалюты Gram между инвестором и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. Помимо самих фигурантов санкционных списков, нельзя покупать "грамы" их ближайшим родственникам — детям, супругам, родителям, родным братьям и сестрам.Напомним, Telegram пока официально не объявляла о проекте, однако информация о нем, включая проспекты для инвесторов и техническое описание, уже несколько месяцев доступны в Сети.В конце февраля сообщалось, что к 850 миллионам долларов, собранных в ходе первого раунда закрытого ICO, компания решила собрать еще столько же. Позже появилась информация, что общая сумма инвестиций, которые намерен привлечь Павел Дуров и его команда в рамках проекта TON, оценивается в 3 млрд долларов.При этом исходно запланированное открытое ICO, в котором могли бы принять участие все желающие, похоже, отменяется. Это, впрочем, не помещает ICO Telegram стать крупнейшим в истории рынка криптовалютных проектов