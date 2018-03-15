Президент России Владимир Путин рассказал, что единолично принял решение о штурме театрального центра на Дубровке. Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова Путин. Театральный центр, в котором шел мюзикл Норд-Ост, был захвачен террористами 23 октября 2002 года. Глава государства рассказал, что боевики хотели взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и там начать их расстреливать, выбрасывая их тела на улицу. Их целью было воздействие на руководство страны и спецслужбы.

Президент России Владимир Путин рассказал, что единолично принял решение о штурме театрального центра на Дубровке. Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова "Путин", который опубликован в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".Театральный центр, в котором шел мюзикл "Норд-Ост", был захвачен террористами, 23 октября 2002 года. Глава государства рассказал, что боевики хотели взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и там начать их расстреливать, выбрасывая их тела на улицу. Их целью было воздействие на руководство страны и спецслужбы."Конечно, мы этого не могли допустить", — подчеркнул Путин.Николай Патрушев, который в то время занимал пост директора ФСБ, сообщил, что в процессе подготовки операции спецслужбы "искали способ, как это сделать, чтобы никто не пострадал"."Мы полагали, что такой способ нашли, работали с учеными день и ночь, смотрели, какие у нас есть возможности, эксперименты с газом, мы полагались на те результаты, которые они в ходе этих экспериментов получили", — рассказал Патрушев.Перед началом штурма в зал через вентиляцию запустили газ, компоненты которого широко используются в мире для анестезии. Однако ночью Путину позвонил Патрушев и сказал, что газ не работает, вероятно, его уносит какой-то сквозняк. А уже на следующее утро террористы должны были начать расстреливать заложников."Я задал вопрос директору ФСБ: "Ребята пойдут без этого газа?" Он сказал: "Если прикажете, пойдут. И я ему сказал: начинайте", — вспоминает Путин.Таким образом, решение о штурме было принято лично главой государства. Путин подчеркивает, что тогда "не было другого варианта, никто, кроме меня, этого решения принять не мог".Президент рассказывает, что, отдав этот приказ, он пошел в часовню в первом корпусе Кремля и впервые в жизни стал перед иконами на колени. Через некоторое время директор ФСБ доложил президенту, что газ подействовал и штурм идет по плану.Штурм начался утром 26 октября. В результате спецоперации все террористы были уничтожены. Погибли 130 заложников, в том числе 10 детей.