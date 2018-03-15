В фильме Путин. Часть 2 глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы в ГДР ему и Владимиру Путину выделили один автомобиль на двоих.

В фильме "Путин. Часть 2" глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, что во время службы в ГДР ему и Владимиру Путину выделили один автомобиль на двоих."Жигули" шестой модели, но для ГДР тех времен — это был как "Мерседес". По работе мы вместе рядом были, и машина, которая нам выделялась, была одна на двоих. Одна машина на двоих, и мы через день на этой машине катались", — сказал Чемезов в фильме Андрея Кондрашова, опубликованном в соцсети.