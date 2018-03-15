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<a href="http://33live.ru/novosti/15-03-2018-u-magazina-lomayut-nogi-a-vladelcam-vsyo-ravno.html" target="_blank">У магазина ломают ноги, а владельцам всё равно?</a> - Строят снежные насыпи и экономят на дворниках. Жители Верхней Дубровы возмущены бездействием владельцев торгового центра, которые не чистят территорию вокруг своего здания. Сейчас там образовался ледовый каток, на котором уже несколько человек получили травмы. Татьяна Данилова на месте оценила ситуацию.