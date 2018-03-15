На автомобильном заводе ЗИЛ на юге Москвы полиция изъяла подозрительные цилиндры, их исследуют саперы. Накануне днем было обнаружено более десяти цилиндров неизвестного происхождения в техническом проходе к мосту Московского центрального кольца на территории АМО ЗИЛ.

На автомобильном заводе "ЗИЛ" на юге Москвы полиция изъяла подозрительные цилиндры, их исследуют саперы, передает "Интерфакс".Накануне днем было обнаружено более десяти цилиндров неизвестного происхождения в техническом проходе к мосту Московского центрального кольца на территории АМО "ЗИЛ". На месте работали эксперты-взрывотехники, которые изъяли цилиндры для проведения лабораторного анализа их содержимого.