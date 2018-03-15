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<a href="http://33live.ru/novosti/15-03-2018-u-novogo-volkswagen-touareg-budet-matrichnaya-optika.html" target="_blank">У нового Volkswagen Touareg будет матричная оптика</a> - Уже меньше недели остается до официальной мировой премьеры нового поколения Volkswagen Touareg - новинку представят на специальном мероприятии в Пекине 21 марта. В оставшиеся дни производитель продолжает подогревать интерес к модели, в частности - анонсируя ее технологичное оснащение.