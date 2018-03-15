Номер мобильного телефона на пакете, в котором бурятские следователи обнаружили голову мужчины, вывел их на предполагаемого убийцу - 27-летнего жителя Улан-Удэ.

Номер мобильного телефона на пакете, в котором бурятские следователи обнаружили голову мужчины, вывел их на предполагаемого убийцу — 27-летнего жителя Улан-Удэ, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Обыск в доме задержанного сняли на видео.Со своим знакомым молодой человек расправился еще 13 декабря — в ходе застолья в квартире на Октябрьской улице товарищи поругались из-за какого-то пустяка, но спор быстро перерос в стычку. Хозяин квартиры выхватил нож и несколькими ударами прикончил недавнего собутыльника, после чего вытащил его тело на балкон. Спустя неделю, когда труп заледенел, он расчленил его с помощью ножовки, фрагменты разложил по пакетам, которые выносил по ночам и выбрасывал как обычный мусор.Чудовищную находку 28 декабря сделал житель соседнего дома, наткнувшийся на выпавшую из целлофана отрезанную руку. После изучения всех пакетов следователи обнаружили на одном из них номер мобильного телефона — его шариковой ручкой написал сам предполагаемый убийца, но в процессе упаковки конечностей позабыл о нем.В ходе осмотра квартиры подозреваемого на балконе были обнаружены мешки и пакеты с недостающими фрагментами человеческого тела. Молодой человек не стал увиливать, признав, что это он зарезал и расчленил приятеля. Ему было предъявлено обвинение в убийстве, вскоре он предстанет перед судом.