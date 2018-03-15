Убийца семьи отправился на пожизненное. Вступил в законную силу приговор банде Мазура. Коллегия Верховного суда отклонила апелляционную жалобу защиты бандитов на приговор Владимирского облсуда. Напомним, главаря банды Анатолия Мазура признали виновным в убийстве семьи на Нижней Дуброве.

15.03.2018Убийца семьи отправился на пожизненное. Вступил в законную силу приговор банде Мазура. Коллегия Верховного суда отклонила апелляционную жалобу защиты бандитов на приговор Владимирского облсуда. Напомним, главаря банды Анатолия Мазура признали виновным в убийстве семьи на Нижней Дуброве. Он застрелил 42-летнего хозяина и 16-летнего подростка, а его подельник зарезал беременную сожительницу мужчины. А заказала расправу экс-супруга владельца квартиры — Галина Боброва.Метки: криминал, банда, убийство, жертвы, семья, Мазур, Боброва