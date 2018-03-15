Неудачливые угонщики, пытаясь завести с толкача Оку, тащили
ее полкилометра, а потом бросили. Оказалось, что у автомобиля не было аккумулятора.
Неудачливые угонщики, пытаясь завести с "толкача" "Оку", тащили
ее полкилометра, а потом бросили. Оказалось, что у автомобиля не было аккумулятора.
В дежурную часть отдела полиции города Нягани (Югра) поступил телефонный звонок от
женщины, которая заявила об угоне отечественной легковушки. Подозреваемых задержали
в течение суток. Ими оказались местные
жители 22-х и 16-ти лет, ранее не попадавшие в поле зрения полиции.
Молодые люди приметили "Оку" около одного из
домов микрорайона. Легковушка уже превратилась в сугроб, но это не смутило
похитителей. Предварительно очистив машину от снега, они разбили окно и долго пытались
завести автомобиль, но безуспешно. Далее воры решили толкать изделие отечественного автопрома, однако
через 400 метров выдохлись, бросили его и сбежали, сообщает издание со
ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.
Добавим, что недавно Dni.Ru
публиковали рейтинг самых угоняемых в России машин. Самым популярным у злоумышленников в 2017 году
стал южнокорейский седан Hyundai Solaris. Второе
место в рейтинге занимает корейский Kia Rio, третье – Toyota Camry, на
четвертой строчке – Ford Focus, а закрывает пятерку Toyota Corolla. Если
выделить дорогие марки, лидером по угонам является Lexus LX, вторая позиция на
счету Mercedes-Benz E-Class и BMW X5.
В столичном регионе ситуация отличается от
общероссийской. Здесь преступники предпочитают машины подороже: Lexus, Toyota,
Land Rover, Mazda и Hyundai. В Санкт-Петербурге автоворы особенно любят BMW,
Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai. Такие данные приводит МВД.