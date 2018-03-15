Неудачливые угонщики, пытаясь завести с толкача Оку, тащили ее полкилометра, а потом бросили. Оказалось, что у автомобиля не было аккумулятора.

Неудачливые угонщики, пытаясь завести с "толкача" "Оку", тащилиее полкилометра, а потом бросили. Оказалось, что у автомобиля не было аккумулятора.В дежурную часть отдела полиции города Нягани (Югра) поступил телефонный звонок отженщины, которая заявила об угоне отечественной легковушки. Подозреваемых задержалив течение суток. Ими оказались местныежители 22-х и 16-ти лет, ранее не попадавшие в поле зрения полиции.Молодые люди приметили "Оку" около одного издомов микрорайона. Легковушка уже превратилась в сугроб, но это не смутилопохитителей. Предварительно очистив машину от снега, они разбили окно и долго пыталисьзавести автомобиль, но безуспешно. Далее воры решили толкать изделие отечественного автопрома, однакочерез 400 метров выдохлись, бросили его и сбежали, сообщает издание соссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.Добавим, что недавно Dni.Ruпубликовали рейтинг самых угоняемых в России машин. Самым популярным у злоумышленников в 2017 годустал южнокорейский седан Hyundai Solaris. Второеместо в рейтинге занимает корейский Kia Rio, третье – Toyota Camry, начетвертой строчке – Ford Focus, а закрывает пятерку Toyota Corolla. Есливыделить дорогие марки, лидером по угонам является Lexus LX, вторая позиция насчету Mercedes-Benz E-Class и BMW X5.В столичном регионе ситуация отличается отобщероссийской. Здесь преступники предпочитают машины подороже: Lexus, Toyota,Land Rover, Mazda и Hyundai. В Санкт-Петербурге автоворы особенно любят BMW,Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai. Такие данные приводит МВД.