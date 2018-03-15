ПАО «БАНК УРАЛСИБ»занял 17 место по объему активов в списке крупнейших российских банков, согласно , подготовленному Интерфакс-ЦЭА по итогам 2017 года. Объем активов по итогам года достиг 521,6 ..

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»занял 17 место по объему активов в списке крупнейших российских банков, согласно , подготовленному Интерфакс-ЦЭА по итогам 2017 года. Объем активов по итогам года достиг 521,6 млрд рублей.Также Банк УРАЛСИБ по итогам 2017 года занимает 16 место в рэнкинге"Интерфакс-100" по размеру собственного капитала – 55,9 млрд рублей.Позиции УРАЛСИБа в рэнкинге обусловлены результатами работы, которую Банк проводил в последние два года в рамках процедуры финансового оздоровления.В течение 2016-2017 гг. в Банке УРАЛСИБ были реализованы стратегические инициативы, направленные на развитие и повышение рентабельности бизнеса. В том числе была оптимизирована организационная структура, повышена технологичность и эффективность бизнес-процессов, проведена большая работа по развитию продуктовой линейки и каналов продаж. Это позволило серьезно нарастить объемы бизнеса, которые по ключевым для Банка направлениям увеличились в несколько раз.По итогам 2017 года Президент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Владимир Коган – по версии портала Банки.ру.