Младшая сестра Жанны Фриске Наталья прокомментировала скандал с продажей элитной иномарки своей именитой родственницы. Женщина жестко высказалась в адрес Дмитрия Шепелева.

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья прокомментировала скандал с продажей элитной иномарки своей именитой родственницы. Женщина жестко высказалась в адрес Дмитрия Шепелева.Все началось с того, что телеведущий Дмитрий Шепелев обратился в полицию с заявлением. что некие злоумышленники хотят продать автомобиль его возлюбленной Жанны Фриске. Шоумен забил тревогу, поскольку уверен, что машина частично принадлежит их с артисткой сыну Платону.Вскоре выяснилось, что элитную иномарку выставил на продажу отец Жанны Фриске Владимир. "Это моя машина, она оформлена на меня. Я подарил этот автомобиль в 2013 году дочери за рождение внука", – рассказал Владимир Борисович представителям СМИ. По его словам, Шепелев сразу положил глаз на машину.Чтобы прояснить ситуацию, многочисленные поклонники обратились за комментариями к сестре Жанны Фриске Наталье. Та оказалась категоричной. "Да, это правда, Шепелев претендует на Жаннину машину. Он вообще претендует на все, на что ему не лень. И все также – уже три года – скрывает от нас Платона. И очень много врет. Вот такой он нехороший человек, редиска. И урод редкостный", – цитируют Наталью Фриске со ссылкой на ее личный блог .Противостояние между родными Жанны Фриске и ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым продолжается уже несколько лет. Камнем преткновения является не только внушительное наследство артистки, но и ее сын, которого воспитывает популярный телеведущий.