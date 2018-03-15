Президент Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова сообщил, что Россия в 2019 году запустит миссию на Марс. Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса, - рассказал Путин.

Президент Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова сообщил, что Россия в следующем году запустит миссию на Марс."Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса", — рассказал Путин.По его словам, исследования Луны будут отличаться от советских: специалисты "постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода". И оттуда могут быть начаты исследования других планет.Вторая часть фильма Андрея Кондрашова "Путин" опубликована в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".