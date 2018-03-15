Президент России Владимир Путин рассказал, что в 90-е годы ему приходилось ложиться спать на даче с помповым ружьем.

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 90-е годы ему приходилось ложиться спать на даче с помповым ружьем.Во второй части документального фильма журналиста ВГТРК Андрея Кондрашова "Путин", который выложил в соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте" его коллега Дмитрий Киселев, об этом эпизоде сначала вспомнил друг президента Сергей Ролдугин, а затем это подтвердил и глава государства.Путин отметил, что про "бандитский Петербург" 90-х многое надумали, но в целом "ситуация была боевой". Что до ружья, то, по словам президента, "береженого бог бережет".Первая часть документального фильма "Путин" была опубликована 11 марта. В фильме говорится о неизвестных прежде фактах о президенте и его биографии.