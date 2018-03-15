Каток предназначен для тренировок, соревнований местного уровня и досуга
В Александрове открывают ледовую арену.
Торжественная церемония состоялась в четверг, 15 марта. Губернатор Светлана Орлова
наградила премиями победителей и призеров международных соревнований и их тренеров.
Новая арена предназначена для тренировок, соревнований местного уровня и свободного катания. Её пропускная способность для занятий - 50 человек, для массового отдыха - 120. Также спортивный комплекс оборудован трибуной на 241 место. В здании есть зал для общефизической подготовки и класс хореографии.