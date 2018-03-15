Он распространял наркотики с помощью системы закладок

В Александрове полицейские задержали мужчину с 380 граммами героина.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, он распространял тяжелые наркотики с помощью системы закладок. 33-летнего мужчину задержали в начале марта. Правоохранители нашли крупную партию героина в его гостиничном номере.В отношении него возбудили уголовное дело.