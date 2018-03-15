Осуждённые во Владимирском централе могут спать спокойно. На шум в камере пожаловался опальный бизнесмен Александр Филиппов. Заключённому не понравилось, что в дверь его камеры вмонтировали динамик, из которого с утра до вечера громко играла музыка. Причём на просьбы сделать потише охранники, якобы, не реагировали. Терпеть такую музыкальную пытку Филиппов не стал и обратился в прокуратуру.

15.03.2018Осуждённые во Владимирском централе могут спать спокойно. На шум в камере пожаловался опальный бизнесмен Александр Филиппов. Заключённому не понравилось, что в дверь его камеры вмонтировали динамик, из которого с утра до вечера громко играла музыка. Причём на просьбы сделать потише охранники, якобы, не реагировали. Терпеть такую "музыкальную пытку" Филиппов не стал и обратился в прокуратуру. Надзорный орган нарушений не нашёл. Впрочем, как сообщили в пресс-службе УФСИН, громкость звучания радио в камере была уменьшена. А вот по части требований пожарной безопасности - прокуратура действительно нашла нарушения, причём многочисленные. В адрес руководства Централа внесено представление.Метки: криминал, осуждённые, УФСИН, Централ, громкость