Москвичка зарегистрировала в своей квартире 16 иностранных граждан заведомо зная, что фактически проживать они там не будут...

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Пресненскому району при проверке жилого сектора задержана подозреваемая в организации незаконной постановки на учет иностранных граждан.Полицейскими установлено, что 46-летняя москвичка зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одном из домов на Шелепихенской набережной, 16 иностранных граждан, не предоставив им жилье и заведомо зная, что фактически проживать они там не будут.Дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61