Злоумышленник пытался дать взятку сотруднику полиции в качестве вознаграждения за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении...

Участковыми уполномоченными по подозрению в попытке дачи взятки сотруднику полиции задержан 30-летний приезжий мужчина.Сотрудниками УВД по ЦАО задержан мужчина, который пытался дать взятку сотруднику полиции в сумме 5 тысяч рублей в качестве вознаграждения за несоставление в отношении него протокола об административном нарушении по 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».Мужчина был предупрежден о противоправности данных действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако от своего намерения не отказался и попытался передать деньги участковому, после чего был задержан.Отделом дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61