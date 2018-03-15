Для газификации 52 домов построен газопровод высокого давления протяженностью 4,57 км со шкафным распределительным пунктом, а также распределительный газопровод низкого давления протяженностью 1,67 км.

Сегодня природный газ придет в деревню Травинино Судогодского района. Для газификации 52 домов построен газопровод высокого давления протяженностью 4,57 км со шкафным распределительным пунктом, а также распределительный газопровод низкого давления протяженностью 1,67 км. Мероприятия по строительству этого объекта стоимостью более 11,2 млн. рублей были включены в Программу газификации Владимирской области на 2017 год, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Владимир».Пуск газа в Травинино даёт техническую возможность в дальнейшем продолжить газификацию в Судогодском районе села Заястребье и деревень Алферово, Дворишнево и Овсянниково.