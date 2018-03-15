В январе текущего года 20-летний злоумышленник проник в комнату общежития, откуда похитил имущество местного жителя на сумму 20 тысяч рублей.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя города Гороховец. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).Установлено, что в январе текущего года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в одном из общежитий города Гороховца. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, молодой человек подошел к двери одной из комнат и, выбив ногой запорное устройство, проник в помещение.Из комнаты фигурант похитил различное имущество, принадлежащее владельцу, на общую сумму 20 тысяч рублей. Вместе с похищенным молодой человек скрылся.После поступившего заявления полицейские установили местонахождение 20-летнего местного жителя, он был задержан и признал свою вину.Обвиняемый в содеянном раскаялся. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.