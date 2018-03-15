Из съемной квартиры злоумышленник похитил принадлежащие хозяйке изделия из хрусталя на сумму около 20 тысяч рублей.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратилась местная жительница, которая сообщила о краже имущества из принадлежащей ей квартиры на улице Старых Большевиков в городе Гусь-Хрустальный. Заявительница пояснила, что с января текущего года она сдавала квартиру в аренду и до настоящего времени состояние квартиры и сохранность вещей не проверяла. Когда владелица пришла, чтобы посмотреть обстановку в квартире, то обнаружила пропажу изделий из хрусталя, в то же время входная дверь следов взлома не имела. Общая сумма ущерба, по словам потерпевшей, составила около 20 тысяч рублей.Полицейские выяснили, что в начале марта владелица квартиры попросила съехать квартиросъемщика, так как тот не заплатил за проживание. Как выяснилось, злоумышленник, переезжая на другую жилплощадь, решил забрать с собой и некоторое имущество хозяйки, которое позже продал местным жителям.В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого. Им оказался безработный 21-летний житель города Гусь-Хрустальный. Задержанный сознался в содеянном.В настоящее время в отношении фигуранта следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).