Съезжая, молодой человек взял с собой её хрусталь

В Гусь-Хрустальном юноша обокрал хозяйку, у которой арендовал квартиру.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, с января этого года 21-летний молодой человек снимал жилье на улице Старых Большевиков. В начале марта женщина попросила его съехать, потому что квартирант не заплатил аренду.Молодой человек прихватил с собой чужие вещи и хрусталь. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Правоохранители уже нашли злоумышленника. Выяснилось, что он продал имущество местным жителям.