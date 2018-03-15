В Одноклассниках и ВКонтакте опубликована вторая часть документального фильма Андрея Кондрашова Путин. В фильме президент рассказал журналисту о готовившихся на него покушениях.

В Интернете появилась вторая часть документального фильма Андрея Кондрашова "Путин". Он опубликован на странице в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" его коллеги Дмитрия Киселева.В фильме журналист задает президенту вопрос, правда ли, что на него готовилось несколько покушений. На это Путин отвечает: "Вы правда считаете, что об этом надо говорить?" Одна из атак готовилась в Азербайджане."Есть много расхожих фраз на этот счет, например, Назарбаев любит говорить "Трон и эшафот всегда рядом, — сказал Путин. — Но дело не в этом, не в троне мифическом. Я никогда не чувствовал, что на троне каком-то нахожусь".Президент отметил, что "когда человек делает выбор, он должен понимать, что с этим связано".Первая часть фильма "Путин" была опубликована 11 марта. В картине рассказываются неизвестные прежде факты о российском лидере и его биографии. Сенсационная лента вызвала интерес далеко за пределами России.