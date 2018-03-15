Школьник ушел из дома в среду, 14 марта

В Костроме пропал 13-летний мальчик.Как сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт» , школьник ушел из дома в среду, 14 марта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Родители мальчика обратились за помощью в полицию и к поисковикам.Приметы: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза, смуглая кожа. Мальчик был одет серый пуховик с капюшоном, синие джинсы, черную шапку, черные ботинки на липучке.Если вы видели его или знаете, где он находится, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.