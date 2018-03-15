По данным полиции, 28-летний молодой человек летом прошлого года взламывал оконные рамы и проникал в частные дома ковровчан, откуда похищал ценное имущество.

В Ковровском районе перед судом предстанет «дачный» вор. По данным полиции, 28-летний молодой человек летом прошлого года взламывал оконные рамы и проникал в частные дома ковровчан, откуда похищал мобильные телефоны, планшеты, ювелирные украшения, бытовую технику и электроинструменты. Кроме того, в Гороховце из подъездов многоэтажных домов вор похитил два велосипеда. Всего на счету преступника — порядка 9 краж. Общая сумма ущерба составила почти 120 тысяч рублей. Вырученные деньги ковровчанин тратил на развлечения и продукты.