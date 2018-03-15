В Риге разработали план развития грузовых перевозок из
третьих стран на территорию нашей страны. Прибегнуть к экстренной переориентации их вынудила потеря
большого объема транзита грузов от нас в Европу.
В Риге разработали план развития грузовых перевозок из
третьих стран на территорию нашей страны. Прибегнуть к экстренной переориентации их вынудила потеря
большого объема транзита грузов от нас в Европу.
Транспортные компании Балтии практически лишились траффика из-за желания
России развить собственную инфраструктуру на Балтике и увеличить объемы
перевозок на железной дороге Ленинградской области. Теперь прибалты ищут способы
компенсировать значительный спад прибыли. Рига возлагает большие надежды на транзит
грузов из стран Азии, в особенности из Китая, в рамках
проекта "Новый шелковый путь", а также на подписанный в декабре меморандум
о сотрудничестве с иранской логистической компании Railway Transportation
Co, в рамках которого Латвия надеется встроиться в коридор
"Север – Юг" между Индией и Северной Европой.
"Хотя объемы грузов, следующих с запада на восток, еще
несравнимы с теми, что транспортируются в обратном направлении, однако мы можем
наблюдать за формированием транзитного пути в направлении запад – восток, и
развитие этого транзитного пути означает для логистического сектора Латвии как
диверсификацию грузов, так и уменьшение зависимости от транспортировки
энергоресурсов", – цитирует председателя правления железной дороги LDZ
Loģistika Гундарса Аболса издание Sputnik Latvia.
Компания сообщила, что в этом году в Вентспилсский
порт зашли на выгрузку два судна из Южной Африки. Последнее из них, Lena B,
доставило в Латвию 60 тысяч тонн марганцевой руды, которая после перевалки в
вагоны отправилась в Россию. Согласно прогнозам организации, в этом году через
Вентспилсский и Рижский порты может быть перевезено 450 тысяч тонн полезных
ископаемых.