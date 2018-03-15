В Риге разработали план развития грузовых перевозок из третьих стран на территорию нашей страны. Прибегнуть к экстренной переориентации их вынудила потеря большого объема транзита грузов от нас в Европу.

В Риге разработали план развития грузовых перевозок изтретьих стран на территорию нашей страны. Прибегнуть к экстренной переориентации их вынудила потерябольшого объема транзита грузов от нас в Европу.Транспортные компании Балтии практически лишились траффика из-за желанияРоссии развить собственную инфраструктуру на Балтике и увеличить объемыперевозок на железной дороге Ленинградской области. Теперь прибалты ищут способыкомпенсировать значительный спад прибыли. Рига возлагает большие надежды на транзитгрузов из стран Азии, в особенности из Китая, в рамкахпроекта "Новый шелковый путь", а также на подписанный в декабре меморандумо сотрудничестве с иранской логистической компании Railway TransportationCo, в рамках которого Латвия надеется встроиться в коридор"Север – Юг" между Индией и Северной Европой."Хотя объемы грузов, следующих с запада на восток, ещенесравнимы с теми, что транспортируются в обратном направлении, однако мы можемнаблюдать за формированием транзитного пути в направлении запад – восток, иразвитие этого транзитного пути означает для логистического сектора Латвии какдиверсификацию грузов, так и уменьшение зависимости от транспортировкиэнергоресурсов", – цитирует председателя правления железной дороги LDZLoģistika Гундарса Аболса издание Sputnik Latvia.Компания сообщила, что в этом году в Вентспилсскийпорт зашли на выгрузку два судна из Южной Африки. Последнее из них, Lena B,доставило в Латвию 60 тысяч тонн марганцевой руды, которая после перевалки ввагоны отправилась в Россию. Согласно прогнозам организации, в этом году черезВентспилсский и Рижский порты может быть перевезено 450 тысяч тонн полезныхископаемых.