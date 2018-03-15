Сделать образование и медицину полностью бесплатными. Лидер одной из политических партий считает, что это должно быть гарантированно каждому гражданину страны. Не секрет, что сейчас учёба в ВУЗах требует больших денежных затрат. Причём стипендии студентам едва ли хватает на еду. Как решить проблему? Расскажут мои коллеги.

15.03.2018Сделать образование и медицину полностью бесплатными. Лидер одной из политических партий считает, что это должно быть гарантированно каждому гражданину страны. Не секрет, что сейчас учёба в ВУЗах требует больших денежных затрат. Причём стипендии студентам едва ли хватает на еду. Как решить проблему? Расскажут мои коллеги.