Дом художника-пейзажиста XIX века Констебля выставлен в Лондоне на продажу за 4 миллиона фунтов стерлингов (5,6 миллиона долларов), говорится в сообщении компании Savills, которая занимается реализацией дома.

Речь идет о таунхаусе Well Walk в лондонском районе Хэмпстед. Дом в георгианском стиле является памятником истории и архитектуры. В 1923 году на здании разместили мемориальную доску.В пятиэтажном доме есть три гостиные, кухня, три ванные комнаты, кабинет, кладовая, рядом разбит сад.Таунхаус был спроектирован и построен в начале XIX века, на постоянное жительство в этот дом Констебл переехал в 1827 году.