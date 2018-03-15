Первым этапом стала уборка поросли и аварийных деревьев. Ремонтно-строительные работы начнутся в ближайшее время.

В Муроме приступили к реконструкции стадиона «Авангард». Первым этапом стала уборка поросли и аварийных деревьев. Ремонтно-строительные работы начнутся в ближайшее время.Здесь планируется отремонтировать административные здания, теннисный корт, осветительную вышку, предстоят большие работы по реконструкции входной группы. На стадионе появятся клумбы, на трибунах установим современные пластиковые сиденья. Преображение ждёт и нынешнюю хоккейную коробку, которая станет универсальной: зимой на ней можно будет играть в хоккей и кататься на коньках, а в теплую погоду – играть в волейбол и баскетбол. Также на спортивной арене появится хорошая резиновая беговая дорожка общей площадью 2350 кв. м.Кроме того, для лыжников оборудуют специальную асфальтированную трассу, где можно будет оттачивать своё мастерство на лыжероллерах. Имеющуюся на «Авангарде» лыжную трассу для занятий в любое время суток осветили ещё в 2012 году.Установят на стадионе и уличные тренажёры. Это будет оборудование нового образца – профессиональные силовые тренажёры, практически идентичные зальным, на которых можно заниматься с различными весами. Упражняться на них смогут и любители, и профессиональные спортсмены. Причём не в душном помещении и за деньги, а на свежем воздухе и бесплатно.Ремонтно-строительные работы в той или иной степени затронут практически все существующие объекты стадиона«Авангард».Напомним, что в 2017 году новую жизнь в Муроме обрел еще один стадион– в парке 50-летия Советской власти. На его территории построено административное здание с удобными раздевалками и судейскими, медкабинетом и душевыми, установлены новые трибуны, смонтировано современное освещение. Спортивному объекту присвоили имя уроженца города, олимпийского чемпиона Виктора Лосева.