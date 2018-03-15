Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который регламентирует характеристики разметки на российских дорогах. Так, для разметки вводятся новые цвета, а сама она должна стать информативнее для водителей - отдельные знаки на асфальте вводятся даже для электромобилей.

"Росстандарт" утвердил новый ГОСТ, который регламентирует характеристики разметки на российских дорогах. Так, для разметки вводятся новые цвета, а сама она должна стать информативнее для водителей - отдельные знаки на асфальте вводятся даже для электромобилей.