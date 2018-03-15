Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который регламентирует характеристики разметки на российских дорогах. Так, для разметки вводятся новые цвета, а сама она должна стать информативнее для водителей - отдельные знаки на асфальте вводятся даже для электромобилей.
<a href="http://33live.ru/novosti/15-03-2018-v-rossii-izmenitsya-dorozhnaya-razmetka.html" target="_blank">В России изменится дорожная разметка</a> - Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который регламентирует характеристики разметки на российских дорогах. Так, для разметки вводятся новые цвета, а сама она должна стать информативнее для водителей - отдельные знаки на асфальте вводятся даже для электромобилей.
[url=http://33live.ru/novosti/15-03-2018-v-rossii-izmenitsya-dorozhnaya-razmetka.html]В России изменится дорожная разметка[/url] - Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который регламентирует характеристики разметки на российских дорогах. Так, для разметки вводятся новые цвета, а сама она должна стать информативнее для водителей - отдельные знаки на асфальте вводятся даже для электромобилей.