В Якутске у грузового самолета Ан-12 при взлете воздушным потоком оторвало створку люка. Экипаж принял решение о возвращении, самолет благополучно приземлился в аэропорту поселка Маган. Самолет вез 9 тонн золота, его большая часть вывалилась на взлетно-посадочную полосу.

В Якутске у самолета при взлете оторвало створку люка.Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, во время взлета у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате воздушного судна в Якутск. Самолет благополучно приземлился в аэропорту в поселке Маган в 12 километрах от Якутска.В настоящее время проводится проверка причин ЧП. Известно, что к вылету самолет готовили техники, которые входят в состав экипажа.По данным Telegram-канала Mash, самолет перевозил 9 тонн золота. Его большая часть вывалилась во время аварии. Сейчас его пытаются собрать по взлетно-посадочной полосе.