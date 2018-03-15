В аэропорту Якутска произошло загадочное событие: из-за неисправности самолета высыпалось более 20 килограммов драгоценностей. Представители администрации аэропорта опровергают информацию.

В аэропорту Якутска произошло загадочное событие: из-за неисправностисамолета высыпалось более 20 килограммов драгоценностей. Представителиадминистрации аэропорта опровергают информацию.При взлете у грузового судна Ан-12 авиакомпании"Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку люка и на площадку посыпались слитки напоминающиедрагоценные металлы. На борту находилось около 10 тоннзолота и платины. После пришествия экипаж принял решение развернуться и посадить самолет. А в аэропорту и окрестностях найдены 172бруска драгоценного металла по 20 кг.Представители аэропорта Маган так прокомментировало ситуацию: "Поступила информация, что к нам идет на посадку воздушное судно, укоторого отсутствует левая створка грузового отсека. Соответственно, этовоздушное судно мы приняли. Село без происшествий", – цитируетзамгендиректора ФКП "Аэропорты Севера" по производству КонстантинаСергеева телеканал Рен ТВ. При этом Сергеев опроверг информацию о том, что из воздушного судна что-товыпадало: "У нас ничего из него не сыпалось. Ни на полосе, ни на стоянке,ни на рулежке ничего нет".Добавим, что неприятности при взлетах совсем нередкость. К примеру, пассажиры"Победы" просидели в самолете шесть часов, пережив восемь попытоквзлететь. Инцидент произошел в ростовском аэропорту "Платов". Поимеющейся информации, экипаж лайнера, несмотря на панику пассажиров,"смеялся", а потом некоторым путешественникам и вовсе предложиливыйти и никуда не лететь. Согласно нормативам, авиаперевозчик обязан черезнесколько часов задержки рейса предоставить напитки, затем – горячее питание, аспустя шесть часов – гостиницу. Но "Победа" заморачиваться не стала.