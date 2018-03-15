В аэропорту Якутска произошло загадочное событие: из-за неисправности
самолета высыпалось более 20 килограммов драгоценностей. Представители
администрации аэропорта опровергают информацию.
В аэропорту Якутска произошло загадочное событие: из-за неисправности
самолета высыпалось более 20 килограммов драгоценностей. Представители
администрации аэропорта опровергают информацию.
При взлете у грузового судна Ан-12 авиакомпании
"Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку люка и на площадку посыпались слитки напоминающие
драгоценные металлы. На борту находилось около 10 тонн
золота и платины. После пришествия экипаж принял решение развернуться и посадить самолет. А в аэропорту и окрестностях найдены 172
бруска драгоценного металла по 20 кг.
Представители аэропорта Маган так прокомментировало ситуацию: "Поступила информация, что к нам идет на посадку воздушное судно, у
которого отсутствует левая створка грузового отсека. Соответственно, это
воздушное судно мы приняли. Село без происшествий", – цитирует
замгендиректора ФКП "Аэропорты Севера" по производству Константина
Сергеева телеканал Рен ТВ. При этом Сергеев опроверг информацию о том, что из воздушного судна что-то
выпадало: "У нас ничего из него не сыпалось. Ни на полосе, ни на стоянке,
ни на рулежке ничего нет".
Добавим, что неприятности при взлетах совсем не
редкость. К примеру, пассажиры
"Победы" просидели в самолете шесть часов, пережив восемь попыток
взлететь. Инцидент произошел в ростовском аэропорту "Платов". По
имеющейся информации, экипаж лайнера, несмотря на панику пассажиров,
"смеялся", а потом некоторым путешественникам и вовсе предложили
выйти и никуда не лететь. Согласно нормативам, авиаперевозчик обязан через
несколько часов задержки рейса предоставить напитки, затем – горячее питание, а
спустя шесть часов – гостиницу. Но "Победа" заморачиваться не стала.