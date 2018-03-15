Визит Владимира Путина в Крым вызвал беспрецедентно
надрывную реакцию госдепа США. Так определили заявление американского
дипломатического ведомства в российском посольстве.
Визит Владимира Путина в Крым вызвал "беспрецедентно
надрывную" реакцию госдепа США. Так определили заявление американского
дипломатического ведомства в российском посольстве.
Годовщина референдума в Крыму и визит на полуостров
российского президента не оставили госдеп США равнодушным. По своей традиции, в
Вашингтоне просто обязаны были прокомментировать эти события.
"Четыре года назад крымчане приняли историческое
решение. Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил
беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится,
ты сердишься – значит ты не прав", – прокомментировали
реакцию Вашингтона в российском посольстве в США. .
Российские дипломаты отметили, что очередная порция
голословных обвинений Москвы в "подрыве международного порядка" -
неприкрытая попытка повлиять на внутриполитическую ситуацию в России в контексте
предстоящих выборов. Однако у Вашингтона ничего из этого не выйдет, подчеркнули
в посольстве.
Свое заявление, выпущенное днем ранее, госдеп США озаглавил "Крым —
это Украина". "Во время предвыборного митинга в Крыму
президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую
территорию в еще одном открытом признании, что российское
правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно
относится к территориальной целостности суверенных наций", – сказано
в документе, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного
там в марте 2014 года референдума, на котором 96% избирателей
Крыма и Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Крымские власти провели плебисцит после госпереворота на Украине. Киев
итоги референдума до сиз пор не признает, называя полуостров "временно
оккупированной территорией". В Вашингтоне также заявили, что референдум,
якобы, проходил "под присмотром российских войск".
В Москве не раз заявляли, что вопрос о принадлежности Крыма
решен окончательно и обсуждению не подлежит. 14 марта президент России посетил
полуостров. Владимир Путин осмотрел новый аэропорт Симферополя и строящийся
мост через Керченский пролив.