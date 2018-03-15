Визит Владимира Путина в Крым вызвал беспрецедентно надрывную реакцию госдепа США. Так определили заявление американского дипломатического ведомства в российском посольстве.

Визит Владимира Путина в Крым вызвал "беспрецедентнонадрывную" реакцию госдепа США. Так определили заявление американскогодипломатического ведомства в российском посольстве.Годовщина референдума в Крыму и визит на полуостровроссийского президента не оставили госдеп США равнодушным. По своей традиции, вВашингтоне просто обязаны были прокомментировать эти события."Четыре года назад крымчане приняли историческоерешение. Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустилбеспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится,ты сердишься – значит ты не прав", – прокомментировалиреакцию Вашингтона в российском посольстве в США. .Российские дипломаты отметили, что очередная порцияголословных обвинений Москвы в "подрыве международного порядка" -неприкрытая попытка повлиять на внутриполитическую ситуацию в России в контекстепредстоящих выборов. Однако у Вашингтона ничего из этого не выйдет, подчеркнулив посольстве.Свое заявление, выпущенное днем ранее, госдеп США озаглавил "Крым —это Украина". "Во время предвыборного митинга в Крымупрезидент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскуютерриторию в еще одном открытом признании, что российскоеправительство пренебрегает международным порядком и неуважительноотносится к территориальной целостности суверенных наций", – сказанов документе, выдержки из которого приводит РИА Новости.Крым стал российским регионом после проведенноготам в марте 2014 года референдума, на котором 96% избирателейКрыма и Севастополя высказались за вхождение в состав России.Крымские власти провели плебисцит после госпереворота на Украине. Киевитоги референдума до сиз пор не признает, называя полуостров "временнооккупированной территорией". В Вашингтоне также заявили, что референдум,якобы, проходил "под присмотром российских войск".В Москве не раз заявляли, что вопрос о принадлежности Крымарешен окончательно и обсуждению не подлежит. 14 марта президент России посетилполуостров. Владимир Путин осмотрел новый аэропорт Симферополя и строящийсямост через Керченский пролив.