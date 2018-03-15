Сегодня во Владимирском Экспоцентре пройдет Единый день самозанятости для ищущих работу граждан и выпускников организаций профобразования.

Сегодня во Владимирском Экспоцентре пройдет Единый день самозанятости «Вчера безработный – сегодня предприниматель» для ищущих работу граждан и выпускников организаций профобразования.Специалисты Центра занятости населения Владимира предложат всем, кто желает открыть собственное дело и изменить к лучшему свою жизнь, пройти тестирование по выявлению способностей и готовности к ведению предпринимательской деятельности.Состоятся «круглый стол» на тему «Инструменты господдержки при организации собственного дела. Об успешном опыте предпринимателей, открывших собственное дело при поддержке службы занятости» и семинар-тренинг «Генерация бизнес-идей» для граждан, желающих открыть собственное дело.В рамках мероприятия будет проходить региональная выставка-презентация товаров и услуг индивидуальных предпринимателей Владимирской области, получивших финансовую помощь и открывших собственный бизнес в рамках государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан.Время проведения Единого дня самозанятости – с 11.00 до 16.00.