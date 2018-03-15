Google представил новый музыкальный инструмент, а Яндекс встроил своего голосового помощника Алису в браузер для настольных компьютеров с Windows. Подробности – в программе Вести.net.

"Яндекс" встроил своего голосового помощника "Алису" в браузер для настольных компьютеров с Windows. То есть фактически – собственно в настольные компьютеры и ноутбуки. Это значит, что теперь с ними можно разговаривать, как со смартфоном. Способности настольной "Алисы" от её мобильной версии не очень отличаются. И заметная часть функций реализована через сам браузер.Это всё что касается поиска в интернете и картографии. Новости – тоже от фирменного агрегатора. И если попросить включить музыку, опять же откроется "Яндекс.Браузер", а в нем "Яндекс.Музыка".Еще "Алиса" умеет запускать установленные на компьютере приложения, что бывает удобно. Удивительно, но закрывать открытые программы, голосовой ассистент не умеет. Зато умеет выключать весь компьютер. И вот это бывает опасно, в ходе первого теста "Алиса" на просьбу выключить музыку как раз и попыталась выключить компьютер. Впрочем, этот можно списать на то, что в нашем распоряжении была не финальная версия ассистента и сотрудники "Яндекса" честно предупреждали, что некоторые баги вполне могут встретиться.Надо заметить, что первая версия мобильного ассистента "Алиса" вышла примерно полгода назад. Тогда, как говорили, это существенно подняло количество обращений к базовому сервису "Яндекса", к Поиску. Скриншоты диалогов с "Алисой" распространялись по сети как вирус, всё новые пользователи пытались использовать голосового помощника хотя бы и из любопытства.Примерно тогда же Google был вынужден выполнить решение ФАС и явным образом дать владельцам смартфонов на Android возможность самостоятельно выбрать поисковый сервис по умолчанию. Всё это вместе позволило "Яндексу" преломить негативный тренд и нарастить свою долю на российском рынке интернет поиска. И вот теперь "Алиса" приходит и на компьютеры.Будет ли ее успех таким же, как в прошлом году, или большинство уже наигрались в мобильную версию – пока не понятно. Очевидно лишь, что тут у "Алисы" конкурентов в России еще меньше. Фактически, речь только об Siri, но ее ареал обитания ограничен компьютерами Apple, а они не самые популярные. По некоторым оценкам, в России Mac OS занимает около 10%. А почти всё остальное – Windows. Где в принципе есть своя Cortana, но в России она так до сих пор и не заработала.Google создал устройство для управления музыкальной нейросетью. Называется оно NSynth Super и позволяет музыкантам и диджеям создавать принципиально новые звуки. Например, в деморолике показано, как можно совместить 2 вида басов, фортепиано и ситар – это такой традиционный индийский струнный инструмент.В принципе сам пульт создавался для удобства управления, так музыкантам проще и привычнее совмещать звук с нескольких каналов. С помощью тачскрина можно выбирать, к какому из четырех исходных звуков будет ближе звук на выходе, с помощью рукояток – добавлять разные эффекты и управлять ими. А всю работу по синтезу звука делает нейросеть Google, NSynth. Ее созданием занималась экспериментальное подразделение Magenta. Оно уже много лет работает над тем, как технологии нейросетей можно применять в искусстве.Говорят, это принципиально новый подход к звуку. Отличие от обычного аудиомикшера в том, что оно не сводит два канала, а создает принципиально новый звук. Например, не просто совмещает мелодию флейты и барабана, а превращает это в, скажем так, «флейтобарабан». Кстати всё это выложено в открытый доступ и такую нейросеть может настроить у себя дома любой желающий.