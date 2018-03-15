Своеобразным бенефисом можно назвать творческий вечер ветерана органов внутренних дел Олега Балашова во Владимирском областном доме работников искусств им. Ю.А. Тумаркина.

Своеобразным бенефисом можно назвать творческий вечер активиста литературного объединения «Мещера» в городе Гусь-Хрустальный, лауреата различных конкурсов авторской песни и ветерана МВД Олега Балашова во Владимирском областном доме работников искусств им. Ю.А. Тумаркина. Олег Викторович прошлой осенью был принят в члены Российского союза писателей, и вот первый выход на искушенную владимирскую публику. Поддержать соратника по перу и сценической деятельности в его дебютной встрече с областными литераторами приехали его земляки из Гусь-Хрустального. В числе почетных гостей – родственники Олега Балашова и в первую очередь родители Тамара Ивановна и Виктор Иванович, отметившие в ушедшем году 50-летие семейной жизни.Открыл программу вечера председатель областной организации Российского союза писателей В.В. Кораблин, кратко изложивший биографию героя вечера и с похвалой отозвавшийся о многогранном творчестве Олега Викторовича. В дальнейшем свой бенефис вел сам виновник этой насыщенной событиями встречи, который в мае текущего года отпразднует свой «золотой», под стать родительскому, юбилей. Вначале Олег Балашов поблагодарил за дарованную жизнь и всегдашнюю поддержку своих папу и маму, адресовал добрые слова младшему брату Максиму и очаровательной музе – супруге Наталье. И первое стихотворение, прочитанное автором, стало лирическим камертоном вечера – «Я такой, какой есть…». И действительно, Олег Викторович предстал перед аудиторией, практически, во всех ипостасях своих творческих опытов, за исключением, разве что, театральных. В авторском прочтении прозвучали стихи, включенные в сборники «Полнолуние души» и «Океан страсти». Это было разнотемье – лирика, зарисовки о природе, стихи гражданского звучания, акростихи-посвящения… Много внимания Олег Балашов уделяет чувствам любви, дружбы, простым человеческим отношениям. Его произведениям свойственны искренность, непосредственность, душевность, раздумья о насущном, касающемся каждого из нас… Следует сказать о том, что оба поэтических сборника отличает впечатляющее художественное оформление, и конечно, справедливо наш именинник обратился с теплыми словами благодарности к художнице Веронике Старостиной.Не обошлось и без авторских песен под гитару, не зря же Олег Балашов почитается и как бард. Нередко он поет на концертах с женой Натальей, выступает на одной сцене с инспектором направления по связям со средствами массовой информации межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» капитаном внутренней службы Юлией Никульшиной, в чем убедились зрители и на этот раз. И вообще программа вечера была насыщена выступлениями творческой группы поддержки: это, кроме названных, ответственный секретарь литературного объединения «Мещера» Надежда Ульянова, вручившая Олегу Викторовичу памятные подарки от литературной братии гусевчан; многолетний координатор деятельности гусевских литераторов Клавдия Васильева, в свое время рекомендовавшая принять Олега Викторовича в ряды литобъединения; ансамбль «Ваталинка», с которым супругов Балашовых связывают тесные творческие узы; член Российского союза писателей Елена Елохова, Марина Майорова и ее воспитанники из поэтической студии «Родник» (Гусевский стекольный колледж) Костя Горобов и Иван Староверов, Аркадий и Зоя Алферовы, Марина Кнутова, представители Совета ветеранов областного УМВД и автор этих строк.Завершился творческий вечер песенным поздравлением Михаила Сидорова. Желающие могли поучить книги автора с его автографом. Нельзя не отметить подготовленную к этой знаменательной встрече богатую фотохронику, песенные видеоклипы. В общем, получился вечер, достойный своего героя.