В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские изъяли у жителя Юрьев-Польского героин, у жителя Мурома – синтетический наркотик.

В начале марта текущего года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Юрьев – Польскому району при попытке сбыта наркотического средства героин на территории города Юрьев-польский задержали 34-летнего местного жителя. По заключению экспертов, масса изъятого наркотика составила 0, 57 грамма.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства).13 марта текущего года отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Мурома. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотического средства).Автомобиль «Volkswagen Transporter» под управлением 37-летнего местного жителя был остановлен сотрудниками полиции в феврале текущего года. Полицейские обнаружили у водителя полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета внутри. Экспертный анализ показал, что в изъятом пакетике находился синтетический наркотик, массой 0,29 грамма.Расследование уголовных дел продолжается.