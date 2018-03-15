В администрации Костромы сегодня обсудили вопрос жизни костромичей после строительства нового моста и дороги в обход города. Специалисты уверены - реализация госпроекта значительно ..

В администрации Костромы сегодня обсудили вопрос жизни костромичей после строительства нового моста и дороги в обход города. Специалисты уверены - реализация госпроекта значительно разгрузит улицы Костромы от большегрузов и избавит от пробок, которые возникают на подъездах к мосту в часы пик и в случае ДТП.Как отметил первый заместитель главы администрации Костромы Олег Болоховец, новый мост окажет положительное влияние не только на жизнь города, но и на состояние существующего моста и объездных дорог. По предварительным подсчетам, с существующего моста уйдет около 15 процентов грузового трафика.Руководитель Управления городского пассажирского транспорта администрации Костромы Сергей Пушкин отметил, что большегрузы сильно разбивают дороги, проходящие в черте города. В данном случае речь идет об объездных путях на улицах: Профсоюзной, Индустриальной, Нижней Дебре и Галичской.Эти дороги недавно отремонтировали, но есть опасения, что фуры вновь разобьют проезжую часть. Как раз по этим дорогам из Костромской области вывозят лес, а в регион везут строительные материалы.«Если уйдет грузовой транзит, то сразу будут заметны удобства жителей, имеющих личные автомобили и передвигающихся на общественном транспорте. Движение станет быстрее. Будет подвижка в лучшую сторону по содержанию городских дорог и их эксплуатации», - рассказал первый заместитель главы администрации Костромы Олег Болоховец.С уходом большегрузного транспорта из Костромы высвободившиеся средства на ремонт объездных путей, будут направлять на ремонт и строительство новых дорог. В числе положительных моментов - безопасность дорожного движения.«Транзитный транспорт пойдет в обход города, поэтому уменьшится количество дорожно-транспортных происшествий. Дороги областного центра будут безопаснее. Сейчас 50 процентов всех ДТП региона происходит в Костроме. 30 процентов из них - с участием иногороднего транспорта. Для нашей области это большое количество. Поэтому строительство второго моста и объездной дороги сократит количество аварий в областном центре и позволит сотрудникам ГИБДД больше работать на профилактику ДТП», - прокомментировал начальник УГИБДД УМВД по Костромской области Сергей Чернышов.«Мы сможем усовершенствовать подъезды к существующему мосту, произвести расширение магистралей. Уже сейчас обсуждаем возможность сохранения полос для общественного транспорта, модернизации светофорной развязки на улице Подлипаева с учетом трафика без транзита. Все эти моменты предстоит доработать», - подытожил Болоховец.