Искусство в школьных коридорах. В одной из Владимирских школ открылась выставка знаменитого художника - живописца Виктора ШамАева. В этом году мастеру исполняется 89 лет, но он продолжает творить. А теперь решил поделиться своим вдохновением и с подрастающим поколением. На открытии с художником могли пообщаться все желающие. Руководство школы мечтает, что такой необычный выставочный проект получит продолжение. Подробности расскажет Маргарита Махрова.
15.03.2018
Искусство в школьных коридорах. В одной из Владимирских школ открылась выставка знаменитого художника - живописца Виктора ШамАева. В этом году мастеру исполняется 89 лет, но он продолжает творить. А теперь решил поделиться своим вдохновением и с подрастающим поколением. На открытии с художником могли пообщаться все желающие. Руководство школы мечтает, что такой необычный выставочный проект получит продолжение. Подробности расскажет Маргарита Махрова.