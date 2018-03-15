× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/15-03-2018-vysokoe-iskusstvo-v-shkolu.html" target="_blank">Высокое искусство - в школу!</a> - Искусство в школьных коридорах. В одной из Владимирских школ открылась выставка знаменитого художника - живописца Виктора ШамАева. В этом году мастеру исполняется 89 лет, но он продолжает творить. А теперь решил поделиться своим вдохновением и с подрастающим поколением. На открытии с художником могли пообщаться все желающие. Руководство школы мечтает, что такой необычный выставочный проект получит продолжение. Подробности расскажет Маргарита Махрова.