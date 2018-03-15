Президент России Владимир Путин подарил ярославскому школьнику Илье Медведеву щенка швейцарской овчарки. Мальчик мечтал о собаке этой породы с трех лет.

12-летний школьник из Ярославля Илья Медведев получил в подарок от президента России щенка швейцарской овчарки.Мальчик мечтал о собаке с трех лет и написал письмо Владимиру Путину с просьбой сделать ему такой подарок. Письмо не осталось без ответа."Я не ожидал, что моя мечта осуществится. Я хотел собаку именно такой породы. Теперь у нас будет новый член семьи", — сказал Илья.Белого и пушистого щенка мальчику вручил мэр города Владимир Слепцов. Как сообщает РИА Новости, щенку всего семь недель.Ранее Владимир Путин подарил девочке из Брянска щенка лабрадора, а школьнице из Приморья — померанского шпица.