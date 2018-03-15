Эксперты подвергли критике действия Центробанка в отношении ликвидированных и санируемых им финансовых структур. Юридическое сообщество прямо указывает на серьезные нарушения и даже преступления руководителей регулятора.

Эксперты подвергли критике действия Центробанка в отношении ликвидированныхи санируемых им финансовых структур. Юридическое сообщество прямо указывает на серьезныенарушения и даже преступления руководителей регулятора.Обвинения в адрес ЦБ прозвучали на круглом столе с участием представителейликвидированных в прошлом году частных банков, вкладчиков и кредиторовфинансовых организаций и ведущих экспертов-юристов. Они собрались для того, чтобыобсудить возможные механизмы противостояния радикальным мерам, принимаемымЦентробанком в сфере банковского регулирования.Во время дискуссии много говорилось об особом статусе Центробанка,благодаря которому регулятор принимает спорные решения об уничтожении илиспасении того или иного банка. При этом ЦБ зачастую даже не утруждается объяснятьсобственную мотивацию. В целом подобной политикой регулятора сейчас оказалисьнедовольны как банкиры, так и кредиторы, и вкладчики финансовых организаций."Центробанк рассматривает банковскую систему каксистему внутри себя. Необходимо менятьпрактику банковского надзора ", – отметил главный экономист Институтафондового рынка и управления Михаил Беляев. Ведущий дискуссии, адвокат, партнербюро "Коблев и партнеры" Сергей Гришанов считает, что на данный момент каждыйбанк из Топ-50 примеряет на себя возможность отзыва лицензии, что, по егомнению, негативно влияет на работу частных кредитных организаций и в целом наотрасль.Пострадавшие вкладчики банков рассказывали о своем опытеборьбы за свои права и о нежелании Центробанка вести с ними диалог. НиколайНиколаев, представляющий превышенцев банка "Югра", заявил, что подобныепопытки в виде официальных обращений со стороны клиентов ликвидированных банковпредпринимались неоднократно.В свою очередь, отстраненный президент этого же банка АлексейНефедов рассказал о том, как регулятор систематически оказывал давление на егокомпанию во времена активного роста.Кроме того, по словам Нефедова, регулярные проверки со стороны ЦБ не выявляли в"Югре" никаких нарушений.Говорили участники встречи и о возможном привлечении к ответственностидолжностных лиц из Центробанка и подконтрольного ему Агентства страхованиявкладов. В этой связи адвокат Сергей Гришанов указал на два нюанса."С одной стороны, сотрудники ЦБ из-за его особого статуса, неподпадают под действие статьи УК "Злоупотребление должностными полномочиями". Однако,в тот момент, когда в конкретный банк введена временная администрация в лицеАСВ, ее должностные лица уже вполне могут быть подвергнуты уголовнойответственности", – сказал Гришанов.За круглым столом прозвучали позитивные новости о том, что солидарнаяактивность клиентов и акционеров санируемых банков все-таки дает положительныерезультаты. Центробанк, принимая решения, какой банк ликвидировать, а какойсанировать, уже вынужден считаться не только с собственными, зачастуюкорыстными соображениями, но и с тем, насколько ликвидация того или иного банкавызовет широкий общественный резонанс.