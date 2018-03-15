Запад скоординированно пытается оказать давление на Россию в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери. США, Великобритания, Германия и Франция назвали инцидент нарушением суверенитета Британии со стороны России, сообщает новостной телеканал Sky News, ссылаясь на заявление лидера четырех стран.

Запад скоординированно пытается оказать давление на Россию всвязи с делом об отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательногоуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери. США, Великобритания, Германия иФранция назвали инцидент "нарушением суверенитета Британии со стороныРоссии", сообщает новостной телеканал Sky News, ссылаясь на заявлениелидера четырех стран."Любое действие подобного рода со стороны какого-либогосударства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушениеммеждународного законодательства. Это угроза безопасности всем нам", – сказано взаявлении.По словам лидеров этих государств, применениенервно-паралитического газа – это первое использование отравляющего вещества вцелях нападения в Европе с момента окончания Второй мировой войны. ТакжеСоединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция призвали Россиюпредоставить полную информацию о программе "Новичок" – якобы именноэтим веществом были отравлены Скрипаль и его дочь.Напомним, 4 марта 2018 года в одном из районов Лондона уторгового центра были найдены находящиеся в бессознательном состоянии СергейСкрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших обнаружила девушка, которая совершалапробежку. Следов насилия на их телах обнаружено не было. По версииправоохранителей, они были отравлены нервно-паралитическим газом.В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять вслучившемся Россию. При этом, как это часто бывает на Западе, не удосужившисьпривести никаких доказательств своим голословным утверждениям. В среду, 14марта, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в качестве ответноймеры объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.Сергей Скрипаль родился в 1951 году. Работал в Главномразведывательном управлении. В России его обвинили в шпионаже в пользу Запада.Как утверждает следствие, полковник передавал секретные сведения иностраннымразведкам с середины 1990-х годов.