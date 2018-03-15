Запад скоординированно пытается оказать давление на Россию в
связи с делом об отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного
управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери. США, Великобритания, Германия и
Франция назвали инцидент нарушением суверенитета Британии со стороны
России, сообщает новостной телеканал Sky News, ссылаясь на заявление
лидера четырех стран.
Запад скоординированно пытается оказать давление на Россию в
связи с делом об отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного
управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери. США, Великобритания, Германия и
Франция назвали инцидент "нарушением суверенитета Британии со стороны
России", сообщает новостной телеканал Sky News, ссылаясь на заявление
лидера четырех стран.
"Любое действие подобного рода со стороны какого-либо
государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением
международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам", – сказано в
заявлении.
По словам лидеров этих государств, применение
нервно-паралитического газа – это первое использование отравляющего вещества в
целях нападения в Европе с момента окончания Второй мировой войны. Также
Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Франция призвали Россию
предоставить полную информацию о программе "Новичок" – якобы именно
этим веществом были отравлены Скрипаль и его дочь.
Напомним, 4 марта 2018 года в одном из районов Лондона у
торгового центра были найдены находящиеся в бессознательном состоянии Сергей
Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших обнаружила девушка, которая совершала
пробежку. Следов насилия на их телах обнаружено не было. По версии
правоохранителей, они были отравлены нервно-паралитическим газом.
В Великобритании предсказуемо кинулись обвинять в
случившемся Россию. При этом, как это часто бывает на Западе, не удосужившись
привести никаких доказательств своим голословным утверждениям. В среду, 14
марта, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в качестве ответной
меры объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
Сергей Скрипаль родился в 1951 году. Работал в Главном
разведывательном управлении. В России его обвинили в шпионаже в пользу Запада.
Как утверждает следствие, полковник передавал секретные сведения иностранным
разведкам с середины 1990-х годов.