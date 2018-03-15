В Москве состоялось прощание с Олегом Табаковым. Особое внимание СМИ было устремлено на его вдову Марину Зудину – женщина казалась абсолютно убитой горем.

В Москве состоялось прощание с Олегом Табаковым. Особое внимание СМИ было устремлено на его вдову Марину Зудину – женщина казалась абсолютно убитой горем.Полным ходом идет прощание с легендарным актером Олегом Табаковым. В последний путь проводить мэтра собралось множество знаменитостей: Ирина Апексимова, Михаил Боярский, Константин Хабенский, Филипп Янковский, Владислав Третьяк, Владимир Меньшов и Вера Алентова и многие другие.Разумеется, особое внимание СМИ было привлечено к членам семьи Олега Табакова, которые находились в непосредственной близости к гробу. Рядом с Антоном Табаковым, его братом Павлом. сестрой Марией и вдовой артиста Мариной Зудиной неизменно находился актер Владимир Машков. Несмотря на большие черные очки, скрывающие лицо, артист выглядел настоящим мачо. И как истинный джентльмен Машков был невероятно внимателен к убитой горем Марине Зудиной.Если в начале церемонии актриса более-менее держала себя в руках, то вскоре от добрых слов коллег, соболезнований и утешения она просто сломалась и расплакалась. Владимир Машков немедленно стал успокаивать убитую горем Марину Зудину. Об этом свидетельствует множество фотографий, сделанных представителями СМИ, которых было в изобилии на прощании с Олегом Табаковым.Впрочем, не одна вдова рыдала. Не смог сдержать слез и актер Евгений Миронов, также находящийся в непосредственной близости от гроба с артистом, и многие другие артисты и поклонники. Без сомнения, уход Олега Табакова стал невосполнимой потерей.Напомним,12 марта около 16:00 мск у 82-летнего артиста случился сердечный приступ, поэтому врачи приняли решение отключить пациента от аппарата жизнеобеспечения. Актер боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.